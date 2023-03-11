أمير عبداللهيان يبحث مع نظيره الأوزبكي تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان خلال لقائه القائم بأعمال وزير خارجية أوزبكستان، بختيار سعيداوف، اليوم (السبت) إلى أهمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الجوانب المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والنقل والشحن والترانزيت واللوجستيات ، ونظراً لرغبة رئيسي البلدين في النهوض بالعلاقات وشدد على الحاجة إلى استخدام القدرات الموجودة لهذا الغرض المهم.

وشكر المشرف على وزارة الخارجية ألاوزبكية بختيار سعيد اوف جمهورية إيران الإسلامية على دعمها لتوسيع التعاون الثنائي لا سيما في مجالات الترانزيت والتعاون في مجال منظمة التعاون الاقتصادي وحقوق الإنسان والمنظمات الدولية ، وكشف عن التخطيط لعقد مؤتمر رؤساء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي في طشقند وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين البلدين في هذا الصدد.

وناقش الجانبان في هذا الاجتماع حول آخر تطورات العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.

وشدد الطرفان على ضرورة تعاون ومساعدة الدول المجاورة لتعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان باعتبارها جار مشترك للبلدين كما بحث امير عبداللهيان وبختيار سعيداوف ممرات النقل الدولية بما في ذلك ممر الشمال والجنوب ، والاتفاقية الجديدة للتعرفة التفضيلية والتأكيد على ضرورة النهوض بحجم التبادلات التجاري.

ويرافق وزير النقل والشحن الأوزبكي وفد بلاده بهدف لقائه نظيره الايراني.

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