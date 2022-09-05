أسرى "الجهاد" يعلقون احتجاجهم بعد رضوخ كيان الاحتلال لمطالبهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي، أكدت في بيان لها، أن الاحتلال رضخ لمطلب إخراج أسرى الحركة الجدد من زنازين الانتظار لأقسام السجون.

وفرضت إدارة سجون الاحتلال عزلاً على أكثر من 400 أسير من أسرى الجهاد الإسلامي في مختلف السّجون منذ 11 يومًا، يقضى بمنعهم من الخروج إلى "الفورة"، وإغلاق غرفهم.

والجدير بالذكر أن الحركة الوطنية الأسيرة، قد أعلنت الخميس الماضي، وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام بعد تراجع إدارة مصلحة سجون الاحتلال عن قرارها بالنقل التعسفي للأسرى المؤبدات بشكل دوري.

/انتهى/