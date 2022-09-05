  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٠٥‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ١٠:١٢ م

في بيان؛

أسرى "الجهاد" يعلقون احتجاجهم بعد رضوخ كيان الاحتلال لمطالبهم

أسرى "الجهاد" يعلقون احتجاجهم بعد رضوخ كيان الاحتلال لمطالبهم

علق أسرى حركة الجهاد الإسلامي داخل سجون الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الإثنين، خطواتهم الإحتجاجية بعد استجابة إدارة مصلحة السجون للعديد من مطالبهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي، أكدت في بيان لها، أن الاحتلال رضخ لمطلب إخراج أسرى الحركة الجدد من زنازين الانتظار لأقسام السجون.

وفرضت إدارة سجون الاحتلال عزلاً على أكثر من 400 أسير من أسرى الجهاد الإسلامي في مختلف السّجون منذ 11 يومًا، يقضى بمنعهم من الخروج إلى "الفورة"، وإغلاق غرفهم.

والجدير بالذكر أن الحركة الوطنية الأسيرة، قد أعلنت الخميس الماضي، وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام بعد تراجع إدارة مصلحة سجون الاحتلال عن قرارها بالنقل التعسفي للأسرى المؤبدات بشكل دوري.

/انتهى/

رمز الخبر 1926404
https://ar.mehrnews.com/news/1926404/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات