إيران تدعم أي خطة ومبادرة تكون فعالة لاستقرار لبنان سياسيا واقتصاديا وامنيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب الأول للرئيس الايرانين محد مخبر، قال في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ورئيس مجلس وزراء هذا البلد، نجيب ميقاتي : "إننا ندعم أي خطة ومبادرة تكون فعالة لاستقرار لبنان السياسي والاقتصادي والأمني".

وفي محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أعرب محمد مخبر عن تقديره لبطولات الشعب اللبناني المقاوم وأكد على اهمية السلام والاستقرار للبنان، وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستدعم أي مشروع ومبادرة مؤثرة للاستقرار السياسي والاقتصادي والامني في لبنان، وفي هذا المسار فإننا لن ندخر وسعا في تقديم العون لشعب لبنان وحكومته.

وفي هذه المحادثات الهاتفية، أكد رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب في لبنان، على اهمية تطوير العلاقات الودية وتعزيزها بين البلدين في كل المجالات، وأعربا عن رغبتهما في دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لتوفير الطاقة في هذا البلد.

كما وجه ميقاتي وبري، الدعوة الى النائب الاول للرئيس الايراني للقيام بزيارة رسمية الى لبنان، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين أكثر مما مضى.

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