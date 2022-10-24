صفري یعلن عن موعد اطلاق المعبر المائي آبادان _ السيبة مع العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب وزير الخارجية الايرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري، قال خلال زيارته لمدينة أروندرود الإيرانية من أجل تدشين الممر المائي أبادان- السيبة بالبصرة بحضور مجموعة من الصحفيين قبل ظهر يوم الاثنين: "تمت زيارة ميناء أبادان والموانئ العراقية بشكل شخصي، واستغرق الأمر حوالي 7 دقائق للوصول إلى الموانئ العراقية بالسفن السريعة، مما يعني أن الوقت جيد ومناسب للغاية.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في البصرة بالعراق بأنه سيتم عقد اجتماع في العراق الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن أسعار الوقود التي تقدمها إيران لجميع أنواع السفن والقوارب تنافسية.

وقال نائب وزير الخارجية الايرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية: جرت مشاورات مع القطاع الخاص لانطلاق الممر المائي أبادان- السيبة مع العراق الأسبوع المقبل بالسفن الصغيرة والقوارب ثم بالسفن الكبيرة فيما بعد.

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