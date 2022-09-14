عبد اللهيان: اصدار بيان غير بناء في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يجدي نفعا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه تباحث وزير الخارجية الايراني، اميرعبداللهيان اليوم الاربعاء خلال الاتصال مع نظيره العماني بدر البوسعيدي حول التطورات المتعلقة بمفاوضات الغاء الحظر.

واكد وزير الخارجية على التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية بالمفاوضات مشيرا الى تبادل الرسائل لالغاء الحظر ومساعي جميع الاطراف المعنية بالمفاوضات خلال الاشهر الاخيرة واضاف ان تحلي الولايات المتحدة الاميركية بالنظرة الواقعية و ارادة لازمة هو مفتاح التوصل الى الاتفاق في الظروف الحالية.

واشار الى اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا واضاف ان اصدار بيان غير بناء في فيينا لن يجدي نفعا، مؤكداً على حسن نية ايران لبلوغ الخطوة النهائية من اجل التوصل الى اتفاق جيد.

ومن جهته، اكد وزير الخارجية العماني في هذا الاتصال على اهمية التوصل الى اتفاق وعودة الجميع إلى تعهداتهم واشاد بدور ايران البناء في المفاوضات داعيا الى بذل الجهود للتوصل الى نتيجة ايجابية بعد شهور من المفاوضات.

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