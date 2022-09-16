بوتين يشيد بدور منظمة شنغهاي للتعاون في حل مشاكل العالم

وخلال كلمة له في "منظمة شنغهاي للتعاون" قال: ان سمعة منظمة شنغهاي للتعاون في ازدياد وهي واحدة من بين أكبر المنظمات العالمية، واضاف: منظمة شنغهاي منفتحة للتعاون مع الجميع والمساعدة في حل مشاكل الطاقة والغذاء المتزايدة في العالم.

كما رحب بوتين بمنح مصر وقطر والإمارات والكويت والبحرين صفة "شريك الحوار" في منظمة شنغهاي , مشددا على انه يجب على الدول التوقف عن استخدام الأنانية الاقتصادية وسياسة العقوبات غير القانونية.

واشار الرئيس الروسي الى دور منظمة شنغهاي بتعزيز دورها في حل القضايا الدولية والإقليمية , داعيا الأمم المتحدة للتأثير على قرار المفوضية الأوروبية لرفع القيود التمييزية ضد الدول النامية، لضمان وصول الأسمدة الروسية إلى هذه الأسواق.

من جانب اخر اشار بوتين الى ان 90% من الصادرات الغذائية الروسية تذهب إلى آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية واعلن استعداد بلاده لمنح 300 ألف طن من الأسمدة الروسية المتراكمة في الموانئ الأوروبية مجانا إلى الدول النامية.

المصدر: موقع روسيا اليوم

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