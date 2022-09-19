الاعلان عن عقد استيراد ومقايضة الغاز بين ايران وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت العلاقات العامة في وزارة النفط الايرانية في بيان لها اليوم الاثنين الى أداء هذه الوزارة في الحكومة الحالية في غضون عام، لافتا الى مذكرة التفاهم التي ابرمت بين شركة النفط الوطنية وشركة غازبروم الروسية بقيمة 40 مليار دولار.

ووفقاً للتقرير فانه وفي ظل متابعات الوزارة، فقد تم الاتفاق على مقايضة ما يعادل 6 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز مع روسيا لتصديره من جنوب ايران في شكل مكثفات الغاز.

ومن المقرر أيضا أن تستورد ايران ما مقداره 9 ملايين و 600 الف متر مكعب من الغاز يوميا من روسيا عبر جمهورية آذربيجان.

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