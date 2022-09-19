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١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٨:٠٢ م

عما قريب؛

الاعلان عن عقد استيراد ومقايضة الغاز بين ايران وروسيا

الاعلان عن عقد استيراد ومقايضة الغاز بين ايران وروسيا

أعلنت وزارة النفط الايرانية أنه سوف يتم الاعلان عن عقد استيراد ومقايضة الغاز بين ايران وروسيا قريبا، حيث من المقرر أن يتم استيراد الغاز الروسي بمقدار 9 ملايين و600 الف متر مكعب يوميا عبر جمهورية آذربيجان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت العلاقات العامة في وزارة النفط الايرانية في بيان لها اليوم الاثنين الى أداء هذه الوزارة في الحكومة الحالية في غضون عام، لافتا الى مذكرة التفاهم التي ابرمت بين شركة النفط الوطنية وشركة غازبروم الروسية بقيمة 40 مليار دولار.

ووفقاً للتقرير فانه وفي ظل متابعات الوزارة، فقد تم الاتفاق على مقايضة ما يعادل 6 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز مع روسيا لتصديره من جنوب ايران في شكل مكثفات الغاز.

ومن المقرر أيضا أن تستورد ايران ما مقداره 9 ملايين و 600 الف متر مكعب من الغاز يوميا من روسيا عبر جمهورية آذربيجان.

/انتهى/

رمز الخبر 1926623
https://ar.mehrnews.com/news/1926623/

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