قائد الثورة يستقبل جمعا من النشطاء والقادة والمضحين القدامى لفترة الدفاع المقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يستقبل قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي خامنئي"، صباح غد الاربعاء، جمعا من النشطاء والقادة والمضحين القدامى لفترة الدفاع المقدس (حرب الثماني سنوات التي فرضها نظام البعث العراقي على ايران - 1980-1988م).

وسيعقد في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران، صباح يوم غد الاربعاء (25 ايلول 2024م)، والذي يوافق خامس ايام "اسبوع الدفاع المقدس" الوطني.

وسيضم اللقاء مع قائد الثورة الاسلامية، فضلا عن مخضرمي فترة الدفاع المقدس، جمعا من النشطاء في مجال ثقافة المقاومة والجهاد من انحاء البلاد؛ وذلك عبر جهاز الفيديو.

تجدر الاشارة ايضا، بانه سيتم بث تصريحات اية الله العظمى الخامنئي في هذا اللقاء، مباشرة عند الساعة العاشرة و15 دقيقة من صباح الاربعاء، عبر الرابطين ادناه : KHAMENEI.IR، Leader.ir