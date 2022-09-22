العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني ستساهم في استقرار المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف، في حوار مع وكالة بلومبيرغ الأميركية، مساء الثلاثاء، أنّ كافة الأطراف تملك النية والدوافع الإيجابية للوصول إلى اتفاق، مشدداً على ضرورة التوصل إلى أرضية مشتركة لتجاوز الخلاف حول أبرز النقاط الخلافية من أجل بلوغ الاتفاق.

وبحسب آل ثاني، فإنّ عدم التوصل إلى اتفاق يعني دخول المنطقة بحالة من عدم الاستقرار، وهو ما لا تريده بلاده.

وشدد على ان قطر لا تتدخّل في الشؤون الداخلية للدول، مشيراً إلى أنّ قطر تتمتع بعلاقات جيدة مع إيران بصفتها دولة مجاورة، وتريد توظيف هذه العلاقة لما فيه مصلحة واستقرار المنطقة.

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