على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تنأى بنفسها عن النهج المزدوج حول الملف النووي الايراني

وفي هذا الاجتماع، أكد وزير خارجية بلادنا، في معرض إعلانه عن استعداده لزيادة الاتصالات ورسم مسار واضح لتعميق وتوسيع التعاون، على ضرورة استخدام القدرات القائمة والمتنوعة للبلدين.
وأضاف: على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تعمل على أساس واجباتها ومسؤولياتها الفنية وأن تنأى بنفسها عن النهج السياسي والمزدوج فيما يتعلق بالبرنامج النووي السلمي.
ومن جانب اخر أكدت وزير ة خارجية النرويج في هذا الاجتماع على أهمية التعاون بين البلدين، مؤكدتا على القضايا المطروحة في العلاقات الثنائية، كما أكدت على اهتمام بلادها بتسريع حل قضية خطة العمل المشتركة الشاملة وتوسيع نطاق التعاون.
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