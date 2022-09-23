على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تنأى بنفسها عن النهج المزدوج حول الملف النووي الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان بوزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدفي نيويورك وتبادل معها وجهات نظر ايران حول آخر التطورات في العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.

وفي هذا الاجتماع، أكد وزير خارجية بلادنا، في معرض إعلانه عن استعداده لزيادة الاتصالات ورسم مسار واضح لتعميق وتوسيع التعاون، على ضرورة استخدام القدرات القائمة والمتنوعة للبلدين.

وفي معرض شرحه لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن محادثات إلغاء العقوبات، قال أمير عبد اللهيان: إذا كانت هناك الإرادة اللازمة من جانب الولايات المتحدة، فلا يزال الاتفاق متاحًا.

وأضاف: على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تعمل على أساس واجباتها ومسؤولياتها الفنية وأن تنأى بنفسها عن النهج السياسي والمزدوج فيما يتعلق بالبرنامج النووي السلمي.

ومن جانب اخر أكدت وزير ة خارجية النرويج في هذا الاجتماع على أهمية التعاون بين البلدين، مؤكدتا على القضايا المطروحة في العلاقات الثنائية، كما أكدت على اهتمام بلادها بتسريع حل قضية خطة العمل المشتركة الشاملة وتوسيع نطاق التعاون.

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