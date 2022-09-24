قوات العدو تصيب فلسطينيين بالخليل وتدهس آخر في نابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مصادر فلسطينية: إن قوات العدو اقتحمت شارع الشلالة، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، عولجوا ميدانيًّا.

وفي السياق ذاته، دهست آلية تابعة لجيش العدو شابا فلسطينيا، خلال مواجهات اندلعت في منطقة الطور بمدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر طبية: إن شابا أصيب بجراح ورضوض، بعد أن دهسته سيارة عسكرية صهيونية، جرى نقله إثر ذلك إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر محلية أن المواجهات التي أصيب خلالها الشاب اندلعت عقب اقتحام قوات العدو لمنطقة الطور، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين.

وتشهد مدن الضفة الغربية اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال ومستوطنيه، تتخللها استفزازات واعتداءات على الفلسطينيين.

وتسفر هذه الاقتحامات عن اندلاع مواجهات بين جنود الاحتلال ومستوطنيه والشبان الفلسطينيين، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد منهم، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان.

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