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٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٩:١٣ ص

صباح اليوم الجمعة؛

الرئيس الايراني يغادر نيويورك متوجهاً إلى طهران

الرئيس الايراني يغادر نيويورك متوجهاً إلى طهران

غادر الرئيس الايراني الذي توجه إلى نيويورك للمشاركة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، هذه المدينة في نهاية رحلته.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن الرئيس الايراني سيد إبراهيم رئيسي، بعد المشاركة والتحدث في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمشاركة والتحدث في قمة التحول التعليمي في اليونسكو، والاجتماع مع بعض القادة الدينيين، والاجتماع مع متخصصين وخبراء في السياسة الخارجية الأمريكية، وعقد مؤتمرا صحفيا مع كبار مديري وسائل الإعلام الأمريكية والاجتماع مع الإيرانيين المقيمين في هذا البلد غادر نيويورك متوجها إلى طهران صباح اليوم الجمعة.

كما التقى الرئيس الايراني خلال هذه الرحلة برئيس فرنسا، ورئيس بوليفيا، ورئيس وزراء باكستان، ورئيس وزراء العراق، ورئيس سويسرا، ورئيس وزراء لبنان، ورئيس وزراء اليابان، ورئيس الجمهورية من فنلندا، والتقى كل من رئيس صربيا ورئيس وزراء أرمينيا ورئيس زيمبابوي والأمين العام للأمم المتحدة .

وجاءت زيارة رئيسي إلى نيويورك استمرارا للجهود المبذولة لتحقيق هدف "نظام دولي عادل من خلال التعددية الاقتصادية".

/انتهى/

رمز الخبر 1926690
https://ar.mehrnews.com/news/1926690/

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