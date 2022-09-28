إزاحة الستارعن طائرة "شهاب" التدريبية بالتزامن مع أسبوع الدفاع المقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن طائرة "شهاب" المسيرة يبلغ ارتفاع طيرانها 11 ألف قدم وتستطيع ان تستمر في رحلتها الى ثماني ساعات.

ويبلغ قطر طيران هذه الطائرة المسيرة للأنشطة التعليمية 10 كم ؛ على الرغم من أن هذه الطائرة لديها القدرة على زيادة قطر الرحلة لمهمة الاستطلاع على مدى 200 كم.

وطائرة "شهاب" المسيرة هي نسخة مطورة من طائرة "سفير" المسيرة وتم تصنيع هذه الطائرة وفقًا للأنشطة التعليمية وبالتالي فهي تتمتع بقدرات ديناميكية هوائية خاصة وهيكل قوي.

وتم تصميم جهاز الهبوط لهذه الطائرة بطريقة تصد الطاقة الواردة أثناء الهبوط ولا تسمح بنقلها إلى الهيكل، مما يسهل مهمة الهبوط لتدريب الطيارين، ومن ناحية أخرى، يحسن سلامة مستوى الهيكل أثناء الهبوط.

وحاليًا، يأخذ طلاب دورة قيادة الطائرات المسيرة في جامعة الشهيد ستاري لعلوم وتكنولوجيا الطيران الدورة المذكورة باستخدام طائرة "سفير" المسيرة؛ ومن المقرر أن طائرة "شهاب" التدريبية ستحل محل طائرة "سفير" التدريبية بعد اجتياز التقييمات الميدانية.

ويبلغ سقف تحليق طائرة "سفير" 12 ألف قدم ومدة طيرانها ثلاث ساعات، ووزنها أكبر بكثير من طائرة "شهاب" التدريبية المسيرة.

وبدأ معرض القوة الجوية للجمهورية الإسلامية الايرانية عمله في قاعدة الشهيد لشكري بالتزامن مع أسبوع الدفاع المقدس ويستمر العرض مفتوحاً للجمهور حتى نهاية أسبوع الدفاع المقدس.

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