ازاحة الستار عن أول محرك ايراني للطائرة قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أمين معرض إيران للصناعات الجوية بيجن بنكدار انه سيزيح الستار لأول مرة عن محرك طائرة ايرانية صنعها خبراء إيرانيون في شركة "Mapna" وذلك في معرض ايران الدولي للصناعات الجوية.

وأضاف بنكدار أنه سيتم عرض آخر إنجازات ومراحل تصنيع طائرة الركاب الايرانية في هذا المعرض مشددا أنه قد تم تنفيذ جميع هذه المراحل على يد الخبراء الايرانيين.

وأشار إلى أن هذا المعرض سيقام في الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر في كيش، مبينا: أنه ستحضر في هذا المعرض 80 إلى 90 شركة طيران محلية وأجنبية من روسيا والصين وباكستان وتركيا وكذلك من الدول الأوروبية و تقدم هذه الشركات فيها آخر إنجازاتها.

وتابع بالقول: سيتم التركيز في هذا المعرض على صناعة الطيران في البلاد وإجراء مناقشات فنية وعلمية ودولية في مجال تصنيع المروحيات و الطائرات والدعم المحلي والأجنبي، وكذلك إبرام العقود مع الدول الأجنبية والمحلية في مجال صناعة الطيران.

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