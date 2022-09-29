حماس: جريمة الاحتلال بحق الطفل سليمان تكشف وجهه القبيح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعتبرت الحركة في تصريح صحفي، الخميس، استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني اليومية ضدّ أطفالنا الأبرياء في الضفة الغربية وعموم فلسطين المحتلة، ما هي إلاّ وجه قبيح من أوجه هذا الاحتلال وساديّته ضد الأطفال والمدنيين العزّل، والتي كان آخرها بحقّ الطفل ريان سليمان (7 أعوام) الذي ارتقى شهيداً بعد توقّف قلبه الضعيف، خوفاً وهلعاً من إرهاب جنود الاحتلال، أثناء مطاردتهم العدوانية له صباح اليوم الخميس في تقوع ببيت لحم.

وقالت إنَّنا وإذ ننعى الطفل الشهيد ريان، ونبعث بخالص التعازي والمواساة لأسرته وإخوانه، ومع تصعيد الاحتلال حربه العدوانية ضد أطفالنا، لندعو كلّ المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى فضح جرائمه ضدّهم، والتحرّك لإدراج الاحتلال وقادته في قائمة العار السوداء لقتلة الأطفال.

/انتهى/