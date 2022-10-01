الرئيس الايراني: إيران تعلن عن استعدادها لتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع الصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي في رسالة تهنئة الرئيس الصيني شي جين بينغ وشعب البلاد بحلول العيد الوطني لجمهورية الصين، وقال إن العالم الحالي يواجه تحديات وينبغي زيادة تعاون الدول المستقلة للتغلب عليها، والتفكير في حلول عالمية لتوفير المصالح الإنسانية المشتركة.

وأشار الرئيس الايراني إلى أن الجمهورية الإسلامية الايرانية قد دعمت مبادرات "التنمية العالمية" و "الأمن العالمي" لرئيس الصين ورحبت بهما باعتبارهما أفكارا تستند إلى المصالح الجماعية للدول وتهدف إلى تحسين الرفاهية وتعزيزها. وأضاف: إن إيران والصين، كدولتين مستقلتين يعارضان الأحادية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى و لديهما العديد من المجالات للتوسع الشامل في العلاقات.

وأكد: مما لا شك فيه أن الإرادة الجادة من الجانبين لتنفيذ شراكة استراتيجية شاملة ترسم منظوراً واضحاً لتعزيز الروابط وتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة بين البلدين، لذلك أود ان اعلن عن استعداد ايران لتعزيز تعاونها الشامل مع الصين في شكل آليات ثنائية وفي إطار ترتيبات ومؤسسات متعددة الأطراف.

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