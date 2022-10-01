قطار الترانزيت الروسي الثاني يمر عبر ممر الشمال – جنوب الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مسؤول العلاقات العامة في شركة سكك حديد الجمهورية الإسلامية، ميعاد صالحي، قال: "إن قطار الترانزيت الثاني من روسيا دخل حدود البلاد عبر سكة حديد سرخس ويتجه الان نحو بندر عباس".

وأضاف الرئيس التنفيذي للسكك الحديدية: "بعد التنسيق بين مؤسسة السكك الحديد في البلدين ، دخل قطار ترانزيت مكون من 37 عربة تحمل شحنة أسمدة كيماوية من روسيا إلى البلاد عبر سكة حديد سرخس الحدودية لإرسالها إلى بندر عباس".

وتابع صالحي: "بعد مغادرة قطار الترانزيت روسيا ، مر عبر كازاخستان وتركمانستان وقطع مسافة تزيد على 4000 كيلومتر ودخل ايران عبر حدود سكة حديد سرخس، ويوم امس الجمعة بدأ التحرك صوب بندر عباس حيث من المقرر ان يقطع مسافة 1600 كيلومتر داخل البلاد قبل ان يصل ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس ، وتنقل حمولته من بندر عباس إلى الهند عن طريق السفن".

وبيّن الرئيس التنفيذي للسكك الحديدية في إيران أن مرور هذا القطار سيكون بداية قيمة ومستمرة لهذه العملية ، ونأمل أن نرى تطوراً هاماً في هذا الاتجاه من خلال تثبيت الممرات التي تمر عبر البلاد.

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