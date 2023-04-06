قطعان المستعمرين يقتحمون الأقصى بحماية مُشددة والمقاومة ترد بصواريخها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قوات الاحتلال، كانت قد اقتحمت عند الساعة السابعة، صباحاً المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وانتشرت في ساحاته بدعوى تأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى، فيما قامت قوات الاحتلال بإبعاد المرابطين من محيط المصلى القبلي.

وعقب انتشار قوات الاحتلال في ساحات الحرم، فتحت قوات الاحتلال باب المغاربة لاقتحامات المستوطنين، والتي تأتي لمناسبة ما يسمى بـ عيد "الفصح اليهودي".

وأفادت مصادر مقدسية، بأن عشرات الجنود المدججين بالأسلحة اقتحموا باحات الأقصى المبارك لطرد المصلين والمعتكفين، وتأمين اقتحام جماعات المستوطنين المتطرفين.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت الليلة قبل الماضية المسجد الاقصى عقب صلاتي التراويح والفجر، واعتدت بوحشية على المصلين والمعتكفين في المصلى القبلي وأخرجتهم منه بالقوة، الامر الذي أثار ردود فعل محلية وعربية ودولية رافضة ومنددة بهذه الاقتحامات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على المعتكفين والمصلين في المصلى القبلي والمسجد الأقصى، مما أسفر عن وقوع إصابات مختلفة بين المواطنين، واعتقال المئات منهم.

صواريخ المقاومة نجدة للأقصى

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، فجر اليوم الخميس، عدة رشقات صاروخية استهدفت مستوطنات غلاف غزة، والنقب الغربي، رداً على جرائم العدو الصهيوني المتواصلة بحق المسجد الأقصى والمصلين فيه.

وذكرت وسائل إعلام العدو، أن صافرات الإنذار دوت قرب مدينة أوفاكيم بالداخل المحتل التي تبعد حوالي 35 كم عن غزة، كما دوت صافرات الإنذار مجدداً في منطقتي "دوروت" و"حفات شيكميم" في النقب الغربي.

يأتي ذلك ردا على اقتحام قوات العدو ومستوطنيه للمسجد الأقصى وإفراغه من المصلين والمعتكفين في باحاته بالقوة المفرطة.

وجددت قوات العدو، ليل الأربعاء/ الخميس، اعتداءاتها على المعتكفين والمصلين في المصلى القبلي والمسجد الأقصى، ما أسفر عن وقوع إصابات.

المصدر: فلسطين اليوم