وزير الامن: حرب الأعداء علينا باءت بفشلٍ ذريع... لن نألوا جهداً في توفير الأمن للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حجة الاسلام "خطيب" قال في بيان له بمناسبة يوم 30 ديسمبر/كانول الاول؛ الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر: في الوقت الذي نستعد فيه لإحياء يوم الله 30 ديسمبر / كانون الاول، منيت المؤامرة والحرب الهجينة الاخرى التي تشن بمحورية أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني الغاصب وبتعاون من الرجعية في المنطقة و عناصر مرتزقة في الداخل والبعض منها جاهلة، بفشل ذريع.

وأشار وزير الامن، الى الذكرى السنوية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني، مؤكدا ان منتسبي وزارة الامن لن يغفلوا لحظة واحدة عن اداء واجباتهم الهامة للغاية ولن يُوفّروا جهدا في حماية الأمن المستديم لنظام الجمهورية الإسلامية الايرانية المقدس.

وتابع المسؤول الإيران: وقد سطرت في يوم الله 30ديسمبر/كانول الاول ملحمة أخرى اثر الفتنة التي أثارها العدو عام 2009 ، بحيث قام الشعب الايراني المسلم والواعي بافشالها بعد حضوره الملحمي في الساحات وعن طريق ابرام عهده مع الإمام والولاية والتي سميت تحت عنوان "يوم البصيرة والعهد " بحيث أدت الى اخفاق العدو الحاقد في تنفيذ مؤامراته المثيرة للفتنة.

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