وزير الطرق وبناء المدن يجتمع مع الرئيس السوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر اللقاء سفير ايران لدى دمشق مهدي سبحاني ووزير الاقتصاد السوري سامر الخليل. ووصل قاسمي، ليلة الثلاثاء الى دمشق والتقى عصر اليوم الخميس الرئيس السوري بشار الاسد.

ويذكر انه وفي لقاء جمع قاسمي ورئيس مجلس الوزراء السوري، شكر الاخير قائد الثورة الاسلامية وايران شعبا وحكومة وقال: نرحب باستثمار الشركات الإيرانية التي ترغب في الاستثمار في سوريا.

وبحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال لقائه رستم قاسمي تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والنقل والصناعة والكهرباء والمشتقات النفطية.

كما بحث وزير الطرق وبناء المدن رستم قاسمي مع وزير الأشغال العامة والإسكان السوري سهيل عبداللطيف، آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السكن الاجتماعي.

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