رستم قاسمي يقترح إنشاء صندوق ضمان الصادرات لمعالجة مخاوف الشركات الأجنبية للاستثمار في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه وصف وزير الطرق الايراني رستم قاسمي اللقاء مع الرئيس السوري بشار الاسد بأنه بناء وقال: أعلن بشار الأسد اهتمام بلاده بتطوير التعاون الاقتصادي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشدد على معالجة المشاكل وإزالة العقبات في الطريق من المشاريع الاقتصادية المشتركة.

وأضاف وزير الطرق الايراني: في هذا الاجتماع اقترحت على الرئيس السوري إنشاء صندوق ضمان الصادرات حتى لا تقلق الشركات الأجنبية من الاستثمار والعمل في سوريا.

وأكد بشار الأسد ورستم قاسمي على ضرورة إقناع مستثمري بلادنا بالمشاركة في برنامج البناء في سوريا.

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