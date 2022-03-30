نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي یصل الی سوریا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل نیکزاد الیوم الاربعاء الى دمشق وكان في استقباله حین وصوله الى مطار دمشق، نائب رئيس مجلس الشعب السوري السيد محمد أكرم العجلاني وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى سوريا "مهدي سبحاني.

وقال نيكزاد للصحفيين فور وصوله إلى سوريا: سنناقش مجالات تعزیز التعاون الثنائي بين برلماني البلدين، لا سيما في الأوساط الدولية في لقاء مع كبار المسؤولين السوريين کما سنناقش آليات مشاركة الحكومة الایرانیة والوزارات المتخصصة في بناء سوريا في مرحلة ما بعد الأزمة واستخدام امكانيات بلادنا في موضوع اعادة اعمار البنى التحتية لهذا البلد.

ومن المقرر أن يلتقي "نیکزاد" خلال هذه الزيارة، عددا من كبار المسؤولين السوريين ومنهم رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس ووزير الخارجيتها "فيصل المقداد" و رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ لبحث سبل توسيع التعاون بين طهران ودمشق، خاصة بين برلماني البلدین./انتهى/