10 قتلى في انفجار داخل محطة للوقود في أيرلندا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت الشرطة الأيرلندية، اليوم السبت، أن عشرة أشخاص، بينهم فَتَيان (صبي وفتاة) وطفلة، قُتلوا في انفجار داخل محطة للوقود في كاونتي دونيغال، شمالي غربي أيرلندا.

وقال مسؤول في الشرطة إن الانفجار "وقع (أمس) الجمعة قرابة الساعة الـ15.20 (14.20 ت. غ.) في قرية كريسلو، وأسفر عن عشرة قتلى". وأضاف: "لا نتوقع سقوط ضحايا آخرين"، نافياً وجود معلومات عن مفقودين.

وأظهرت صورة جوية التُقطت بعد الانفجار مبنى محطة الوقود المدمَّر. وفي إثره، انهار مبنيان سكنيان، يتألف كل منهما من طبقتين، ويقعان خلف محطة الوقود.

وحضر إلى المنطقة ممثلون عن الشرطة الأيرلندية وإدارة الإطفاء والإسعاف وخفر السواحل وخدمة الإسعاف الجوي من أيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى فريق متخصص من المقاطعة البريطانية.

وأكد رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، في بيان، أنه يتجه "بأفكاره وصلواته اليوم إلى من فقدوا حياتهم، ومن أُصيبوا في هذا الانفجار المدمّر"، قائلاً إن "سكان الجزيرة يشعرون، مثل سكان كريسلو، بالصدمة والحزن بسبب هذه الخسائر المفجعة في الأرواح".

ويبلغ عدد سكان قرية كريسلو، التي تبعد نحو خمسين كيلومتراً عن الحدود مع أيرلندا الشمالية، نحو 400 نسمة.

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