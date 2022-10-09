الاستعمار يسعى إلى تفتيت أرض المسلمين/ وحدة المسلمين هي رسالة الثورة الإسلامية منذ 40 عاماً

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه انعقد المؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي السادس والثلاثين صباح اليوم الأحد بحضور الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية حجة الاسلام "حميد شهرياري".

وفي بداية هذا اللقاء هنأ شهرياري أسبوع الوحدة وإشار إلى شعار مؤتمر الوحدة الإسلامية السادس والثلاثين والذي هو فيمايلي: الوحدة الإسلامية، السلام، الانقسام والصراع في العالم الإسلامي، تحديد الإجراءات والحلول التنفيذية كشعار لهذا المؤتمر الذي سيعقد من اليوم في هذا العام, وايضا قضية تطبيع العلاقات مع إسرائيل من أهم القضايا الذي تطرح في هذا المؤتمر.

واضاف شهرياري ان هذا المؤتمر يركز على 6 محاور وهي: 1- الحرب والسلام العادل 2- الأخوة الإسلامية ومحاربة الإرهاب 3- الحرية الدينية وقبول الاجتهاد الديني ومكافحة التكفير والتطرف 4- الاحترام المتبادل بين الأديان الإسلامية واحترام أدب الخلافات وتجنب الجدال. 5- التعاطف الإسلامي وتجنب التوترات والصراعات 6- تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المغتصب.

وأكد شهرياري أن وحدة المسلمين هي رسالة الثورة الإسلامية التي أعلنوا عنها منذ 40 عامًا. كانت وحدة المسلمين فكرة ذكرها قائد الثورة الاسلامية منذ بداية الثورة ولهذا السبب أنشأت هذه الجمعية. بناءً على الأحداث الجارية في البلاد، لا بد لي من الإشارة بشكل خاص إلى موضوع الوحدة. لقد أثارت رسالة الثورة غضب وقلق الغطرسة العالمية لان الخطة الرئيسية للعدو هي استهداف الوحدة الاسلامية.