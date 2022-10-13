رئيسي و أمير قطر يؤكدان على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى استراتيجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في لقاء مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رحب الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، بتطوير العلاقات التجارية بين البلدين خلال العام الماضي بنسبة 35 بالمائة، واصفا القدرات الموجودة في البلدين لمواصلة تطوير وتوسيع العلاقات بالجيدة.

من جانبه أعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن استعداد بلاده للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى استراتيجي.

واعتبر الشيخ تميم تعيين ملحق تجاري في سفارة دولة قطر في طهران من الإجراءات المتخذة لتسهيل العلاقات التجارية بين البلدين، معربا عن شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية على تعاونها في تهيئة أفضل الظروف الممكنة لتنظيم كأس العالم.

وفي إشارة إلى حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، قال أمير قطر ,وفقا لارنا : إن من عجائب المشهد الدولي أن أشد المعارضين لاستخدام إيران للطاقة النووية هو نظام يمتلك ترسانة نووية هي الأكثر خطورة.

و انطلقت أعمال القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" المعروف باسم "سيكا" صباح اليوم الخميس في العاصمة الكازاخية آستانا بمشاركة رئيس الجمهورية الاسلامية السيد ابراهيم رئيسي .

ويشارك في القمة المنعقدة برعاية الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف عدد من قادة الدول من بينهم الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورؤساء أذربيجان إلهام علييف، والعراق برهم صالح، وفلسطين محمود عباس.

كما يشارك وانغ كيشان نائب الرئيس الصيني، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والرئيس الأوزبكي شوكت ميرزاييف والقرغيزي صدر جباروف، والطاجيكي إمام علي رحمانوف، وفو تي آن خوان نائب الرئيس الفيتنامي، بجانب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وغيرهم من قادة العالم.

ومؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" هو منتدى دولي لتعزيز التعاون الهادف إلى ضمان السلام والأمن والاستقرار في القارة الآسيوية. ويقوم على فهم العلاقة المباشرة بين السلام والأمن والاستقرار في آسيا والعالم.

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