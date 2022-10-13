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١٣‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٥:٥٢ م

في العاصمة الكازاخية؛

رئيسي وعلييف يلتقيان على هامش قمة "سيكا"

رئيسي وعلييف يلتقيان على هامش قمة "سيكا"

التقى الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي مع نظيره الأذربيجاني الهام علييف على هامش القمة السادسة للدول الأعضاء في مؤتمر "سيكا".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت أعمال القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" المعروف باسم "سيكا" صباح اليوم الخميس في العاصمة الكازاخية آستانا بمشاركة رئيس الجمهورية الاسلامية السيد ابراهيم رئيسي .

ويشارك في القمة المنعقدة برعاية الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف عدد من قادة الدول من بينهم الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورؤساء أذربيجان إلهام علييف،  والعراق برهم صالح، وفلسطين محمود عباس.

كما يشارك وانغ كيشان نائب الرئيس الصيني، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والرئيس الأوزبكي شوكت ميرزاييف والقرغيزي صدر جباروف، والطاجيكي إمام علي رحمانوف، وفو تي آن خوان نائب الرئيس الفيتنامي، بجانب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وغيرهم من قادة العالم.

ومؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" هو منتدى دولي لتعزيز التعاون الهادف إلى ضمان السلام والأمن والاستقرار في القارة الآسيوية. ويقوم على فهم العلاقة المباشرة بين السلام والأمن والاستقرار في آسيا والعالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1927144
https://ar.mehrnews.com/news/1927144/

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