محمد رعد: المقاومة وقفت إلى جانب الدولة لتقوّي موقعها التفاوضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا رعد إلى "تشكيل حكومة كاملة المواصفات ممنوحة الثقة من المجلس النيابي، تتخذ القرارات وتمارس صلاحيات رئيس الجمهورية عندما يشغر موقع الرئاسة، وبذلك نقفل ثغرة الخلاف حول إمكانية أن تتصرف حكومة تصريف الأعمال بصلاحيات رئيس الجمهورية، وهذا منطق عاقل ولا يهدف إلى تأجيل انتخاب الرئيس، وإنما يهدف احتياطيًا إلى تلافي ثغرات قد نواجهها إذا شغر لسبب من الأسباب موقع الرئاسة، علمًا أن النقاش حول صلاحيات حكومة تصرف الأعمال قد بدأ منذ الآن، وسيضج في البلد عندما يحصل الفراغ الدستوري".

ورأى رعد أن "البلد مُعرّض للاهتزاز طالما أن الحكومة لم تشكّل وأن هناك نقاشًا ساخنًا حول موضوع صلاحيات حكومة تصريف الأعمال"، مضيفًا أن "بعض الفرقاء بدأوا يلوّحون منذ الآن بالمقاطعة والتصدي لأي حكومة تصريف أعمال يمكن أن تتصرف بصلاحيات رئيس الجمهورية".

كما أكد أن "المقاومة وقفت إلى جانب السلطة اللبنانية أثناء تفاوضها غير المباشر مع العدو الإسرائيلي، لتقوّي موقعها التفاوضي حتى لا يستوطي العدو حائطها، وبالتالي حصل تفاهم حول استخراج الغاز من مياهنا الإقليمية، الذي بدأ يطل ببنود متفرّقة عبر وسائل الإعلام".

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