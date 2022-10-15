إيران تُنتخب كعضو رئيسي في هيئة رئاسة اللجنة العالمية"UN-GGIM-AP"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في هذا الاجتماع، شارك رئيس منظمة رسم وإعداد خرائط البلاد، على جاويدانه، بصفته الممثل الوحيد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لجنة الأمم المتحدة العالمية للمعلومات المكانية لآسيا والمحيط الهادئ (UN-GGIM-AP) ، وقدم تقريرا عن أداء الدولة و منظمة رسم وإعداد الخرائط البلاد.

وفي إشارة إلى الاكتفاء الذاتي للبلاد في مجال رسم الخرائط والمعلومات الجغرافية المكانية ، أضاف جاويدانه: لقد حققت هيئة رسم الخرائط في الدولة الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات الفنية من خلال الاعتماد على القدرات الداخلية.

ويذكر أنه في إنجاز آخر، اقترح رئيس هيئة رسم الخرائط في البلاد ترشيح الجمهورية الإسلامية الإيرانية لرئاسة لجنة "تكامل المعلومات والإحصاءات المكانية" ، والتي نجحت بعد التصويت من قبل الأعضاء في الحصول على منصب رئيس مجموعة العمل هذه.

وبالإضافة إلى ذلك، تم انتخاب منظمة رسم الخرائط الإيرانية نائبا في مجموعتي العمل الأولى والرابعة للجنة العالمية التابعة للأمم المتحدة "UN-GGIM-AP".

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