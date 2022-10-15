تحرك نيابي في العراق لاستجواب الكاظمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الشمري، قال في تصريح، إنه "سيتم استجواب الكاظمي في البرلمان بعد جمع التواقيع تمهيدا لاستجوابه"، مؤكدا أن "حكومة تصريف الاعمال لديها العديد من الخروقات على مستوى الامن والاقتصاد و القانون الدستوري وتغيير في المناصب".

وأضاف، ان "حكومة تصريف الاعمال لن تمضي دون المحاسبة أمام القانون و الشعب على الحقبة المريرة التي عاشها المواطن".

وتابع، أن "هنالك العديد من المناصب والتعينات منحت إلى اشخاص غير جديرين بها وسلبت حق الكثيرين جراء اعتماد الحكومة السابقة على هذه السياسية".

وبحسب مراقبين فأن حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي لم تنجح في إدارة العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أوصلت الوضع إلى ما هو عليه الان.

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