  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١٦‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٢:٣٧ م

اليوم الاحد؛

السفير الايراني ببغداد يناقش مع الرئيس العراقي الجديد العلاقات الثنائية والاقليمية

السفير الايراني ببغداد يناقش مع الرئيس العراقي الجديد العلاقات الثنائية والاقليمية

التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية ببغداد، محمد كاظم آل صادق، اليوم الاحد الرئيس العراقي الجديد، عبداللطيف رشيد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان البرلمان العراقي وبعد اكثر من عام من اقامة الانتخابات التشريعية، قد انتخب يوم الخميس الماضي عبداللطيف رشيد رئيسا جديدا بعد حصوله على 162 صوتا مقابل 99 صوتا للرئيس السابق برهم صالح.

وقام الرئيس العراقي الجديد عبداللطيف رشيد بتكليف مرشح الكتلة الاكبر في مجلس النواب، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله السيد إبراهيم رئيسي قد بعث برقية تهنئة بمناسبة انتخاب الرئيس العراقي الجديد عبداللطيف رشيد، اعرب فيها عن أمله في أن تتخذ الحكومة الجديدة في العراق خطوات نحو تنمية وازدهار العراق وتعزيز العلاقات بين طهران وبغداد.

وأكد آية الله رئيسي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية دعمت دائما العملية السياسية في العراق القائمة على تصويت الشعب والسعي لتوسيع العلاقات الأخوية مع العراق.

/انتهى/ 

رمز الخبر 1927207
https://ar.mehrnews.com/news/1927207/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات