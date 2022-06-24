جمع تواقيع نيابية لمنع الكاظمي من عقد الاتفاقيات بمؤتمر الرياض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال البلداوي أن “أكثر من خمسين نائبا من مختلف القوى السياسية وجهوا كتابا الى رئيس مجلس النواب مرفقا بالتواقيع، طالبوا فيه بتوجيه كتاب الى رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بعدم التوقيع على أي معاهدة أو اتفاقية خلال حضوره مؤتمر الرياض المقبل” .

وأضاف أن “الكتاب أوضح بان رئيس حكومة تصريف الأعمال لا يمتلك أي صلاحية أو شرعية بالتوقيع على المعاهدات والاتفاقيات خلال مدة تصريف الأعمال”, مبينا أن “الموقعين طالبوا أيضا رئيس مجلس النواب بإصدار قرار يتضمن ذلك وفقا للدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 121) لسنة 2022”.

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي قد تلقى، في وقت سابق، دعوة رسمية من السعودية لحضور مؤتمر الرياض، فيما حذرت أوساط إعلامية من ذهاب الكاظمي الى المؤتمر خشية مناقشة ملف التطبيع مع إسرائيل.

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