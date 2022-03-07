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٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٩:٣٦ م

في ظل الحكومة الجديدة؛

وزارة النفط الايرانية توقع عقود بقيمة 15.6 مليار دولار

وزارة النفط الايرانية توقع عقود بقيمة 15.6 مليار دولار

أعلن وزير النفط الايراني، جواد أوجي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن وزارة النفط وقعت 45 عقداً واتفاقية بقيمة وصلت إلى 15.6 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من الحكومة الايرانية الثالثة عشرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير النفط الايراني، جواد أوجي، كتب عبر صفحته في تويتر: ""بفضل الله عز وجل، استطاعت وزارة النفط في الأشهر الستة الأولى من تولي الحكومة الجديد توقيع 45 عقداً واتفاقية، ضمن استثمارات بلغت قيمتها 15.6 مليار دولار في مجالات تنمية قطاع النفط والغاز، وجمع الغاز المحترق، وإنشاء خطوط أنابيب لنقل المنتجات البترولية، وتحسين المصافي وتخزين الغاز تحت الأرض.

وأضاف أوجي: "لم يتعطل عمل وزارة النفط في الأشهر الستة الماضية في ظل محادثات فيينا، والتوسع والاستثمار يعد اساس عمل الوزارة".

/انتهى/

رمز الخبر 1922422
https://ar.mehrnews.com/news/1922422/

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