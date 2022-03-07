وزارة النفط الايرانية توقع عقود بقيمة 15.6 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير النفط الايراني، جواد أوجي، كتب عبر صفحته في تويتر: ""بفضل الله عز وجل، استطاعت وزارة النفط في الأشهر الستة الأولى من تولي الحكومة الجديد توقيع 45 عقداً واتفاقية، ضمن استثمارات بلغت قيمتها 15.6 مليار دولار في مجالات تنمية قطاع النفط والغاز، وجمع الغاز المحترق، وإنشاء خطوط أنابيب لنقل المنتجات البترولية، وتحسين المصافي وتخزين الغاز تحت الأرض.

وأضاف أوجي: "لم يتعطل عمل وزارة النفط في الأشهر الستة الماضية في ظل محادثات فيينا، والتوسع والاستثمار يعد اساس عمل الوزارة".

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