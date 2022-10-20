وزير الخارجية الإيرانية يهنئ نظيره الكويتي الجديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان "عبداللهيان" أعرب في برقية التهنئة هذه عن أمله بتعزيز وترسيخ العلاقات اكثر مما مضى بين البلدين إيران والكويت في الفترة الجديدة في ظل الدور النشط لوزارتي خارجية البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية ، وعلى الاصعدة الإقليمية والدولية.

وأدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، يوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام نائب الأمير وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر "بيان".

وأدى اليمين الدستورية رئيس الوزراء وأعضاء حكومته الجديدة المؤلفة من 15 وزيرا من ضمنهم "بدر حامد يوسف الملا" وزيرا للنفط و"سالم عبدالله الجابر الصباح" وزيرا للخارجية.

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