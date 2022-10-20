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٢٠‏/١٠‏/٢٠٢٢, ١٠:١٨ ص

عبر برقية؛

وزير الخارجية الإيرانية يهنئ نظيره الكويتي الجديد

وزير الخارجية الإيرانية يهنئ نظيره الكويتي الجديد

أرسل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، برقية تهنئة الى الشيخ "سالم عبدالله الجابر الصباح" بمناسبة تعيينه وزيرا جديدا للخارجية في دولة الكويت؟، معرباً خلالها عن أمله في تعزيز العلاقات مع الكويت أكثر مما مضى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان "عبداللهيان" أعرب في برقية التهنئة هذه عن أمله بتعزيز وترسيخ العلاقات اكثر مما مضى بين البلدين إيران والكويت في الفترة الجديدة في ظل الدور النشط لوزارتي خارجية البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية ، وعلى الاصعدة الإقليمية والدولية.

وأدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، يوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام نائب الأمير وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر "بيان".

وأدى اليمين الدستورية رئيس الوزراء وأعضاء حكومته الجديدة المؤلفة من 15 وزيرا من ضمنهم "بدر حامد يوسف الملا" وزيرا للنفط و"سالم عبدالله الجابر الصباح" وزيرا للخارجية.

/انتهى/

رمز الخبر 1927284
https://ar.mehrnews.com/news/1927284/

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