الرئيس الايراني يثمّن فوز المنتخب الوطني بكأس العالم للمصارعة الحرة للشباب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفي برقية وجهها ابراهيم رئيسي أعرب عن اعتزازه بفوز المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الحرة للشباب ببطولة كأس العالم، عادّا رفع الرياضيين الايرانيين لعلم ايران مبعث للشعور بالفخر.

واشار الى رفع المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الحرة راية الامام الحسين عليه السلام على منصة البطولة، عادّا أنها تبلور عشق الرياضيين الايرانيين لسيد الشهداء وأبي الاحرار.

ويشار الى ان المنتخب الايراني نجح في الفوز ببطولة العالم للمصارعة الحرة للشباب وحاز على 5 ميداليات ذهبية وميداليتين فضية وبرونزية.

وجاء ترتيب الفرق المشاركة في البطولة: 1- إيران 178 نقطة 2- روسيا 142 نقطة 3- الولايات المتحدة 129 نقطة 4- أذربيجان 122 نقطة 5- الهند 101 نقطة 6- كازاخستان 72 نقطة 7- تركيا 62 نقطة 8- أرمينيا 59 نقطة 9- قيرغيزستان 51 نقطة 10 - مولدوفا 40 نقطة./انتهى/