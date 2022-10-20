عبداللهيان: نرفض بشدة ادعاء تزويد روسيا بالمسيرات لاستخدامها في الحرب ضد اوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف امير عبداللهيان في هذا الاتصال : اننا ننصح الاوروبيين بان يتعاطوا مع هذا الامر من منطلق الواقعية.

وتابع وزير الخارجية : نحن لدينا تعاون دفاعي مع روسيا، لكن موقفنا من الحرب في اوكرانيا، قائم على احترام وحدة اراضي هذا البلد وعدم تزويد الطرفين بالسلاح و وقف الحرب ووضع حد لتشريد المدنيين.

وعلى صعيد اخر، صرح بان ايران تتمتع بقاعدة شعبية رصينة ونظام ديمقراطي فاعل، لكن هناك بعض المسؤولين الاوروبيين الذين يعمدون بناء على معلومات خاطئة وبذريعة الدفاع عن حقوق الانسان الى حماية اعمال الشغب والاضطرابات في ايران؛ في خطوة غير مدروسة وغير بناءة وتدخلية لتنفيذ اجندات سياسية خاصة.

واستطرد قائلا : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تنتهج سياسة خارجية مبنية على المنطق والدبلوماسية، وليس المعايير المزدوجة.

الى ذلك، تباحث "بوريل" في اتصاله الهاتفي مع "امير عبداللهيان" اليوم، حول استمرار التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول القضايا المتعلقة باتفاق الضمانات.

كما اكد المسؤول الاوروبي على اهمية موقف ايران بشان عدم ارسال السلاح والمسيرات الى روسيا من اجل استخدامه في الحرب الاوكرانية. وجاء في هذا التقرير ايضا، بان الطرفين الايراني والاوروبي استعرضا سير المفاوضات حول الغاء الحظر والتوصل الى اتفاق ايجابي والمضي بالاتجاه الامام في هذا الخصوص.

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