رد فعل استفزازی من نجم بورتو الايراني تجاه جماهير بنفيكا بعد خسارة فريقه أمامه

وكالة مهر للأنباء وأفادت، أنه خاطب النجم الإيراني مهدي طارمي جماهير بنفيكا عبر حسابه على تويتر وقال إنه ينبغي عليهم الالتزام بالهدوء؛ لأنهم رغم صدارتهم في جدول الدوري حاليا لكنه في نهاية الموسم بورتو سيفوز بالبطولة.

وكذلك بعد خسارة فريقه قام طارمي بإثارة جماهير بنفيكا آخذا قميصه تجاههم على نمط النجم الأرجينتيني ليونيل ميسي في الكلاسيكو.

وكتب موقع "ام اس ان" في تقرير له اليوم الأحد أن نجم بورتو الايراني مهدي طارمي اصبح مثيرا للإهتمام في ساحة كرة القدم البرتغالية بتحريضه جماهير بنفيكا.

وتسببت أفعال طارمي الاستفزازية في قيام جماهير بنفيكا بمهاجمة النجم الإيراني، لكنها زادت من شعبيته لدى جماهير فريقه بورتو.

/انتهى/