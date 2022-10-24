حكم إيراني للتحکيم في المونديال للمرة الثالثة علی التوالي

وأفادت وکالة مهر للأنباء، أن الحكم الإيراني الدولي علي رضا فغاني أعرب عن سعادته باختياره لإدارة مباريات بطولة كأس العالم للمرة الثالثة خلال مسيرته الاحترافية.

ولفت علي رضا فغاني في بيان صحفي نشره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الأحد، إلى أن "التواجد في هذا الحدث العالمي الكبير يمثل بالنسبة له حلما لطالما كان يراوده".

ويأتي تصريح الحكم الإيراني ضمن تقرير للاتحاد القاري سلط خلاله الضوء على حكام قارة آسيا الذين سيديرون مباريات بطولة كأس العالم 2022.

وشارك فغاني الذي يتواجد ضمن الحكام النخبة في قارة آسيا، للمرة الأولى في بطولة كأس العالم لنسخة العام 2014 في البرازيل كحكم مساعد. کما شارك في كأس العالم عام 2018 في النسخة التي استضافتها روسيا، من ضمنها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وستشهد بطولة كأس العالم الأولى من نوعها في الشرق الأوسط مناسفات مثيرة حيث ستکون مسرحًا للاعبين والمدربين والحکام لتسجيل أرقاما قياسية.التي ستنطلق يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في قطر.

وفيما يخص المنتخب الإيراني، تمکن منتخب إيران من بلوغ نهائيات کأس العالم 5 مرات سابقة وسيكون تواجده في البطولة هو السادس.

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