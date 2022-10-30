مجلة بريطانية: من المستبعد أن تتخذ الفيفا إجراء ضد إيران

وكالة مهر للأنباء، وأفادتان في اشارة إلى الحملات المعادية ضد المنتخب الايراني للمطالبة بإقصاءه عن مونديال قطر 2022 ليحل أوكرانيا محل هذا المنتخب الآسيوي كتبت مجلة FourFourTwo البريطانية: أنه من المستبعد أن تتخذ الفيفا إجراء ضد إيران عشية انطلاق المونديال ولكنها إذا فعلت ذلك (إقصاء إيران من كأس العالم) ، فسيكون أمامها طريق أكثر منطقية.

وأوضحت: أنه احتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 في منطقة آسيا، ثم فشل في الوصول إلى النهائيات بقبوله الهزيمة أمام أستراليا في التصفيات ولذلك إذا قرر الفيفا اتخاذ إجراء ضد إيران، يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تحل محل إيران.

وفي الأيام الأخيرة، كانت هناك حملات معادية تدعي انتهاك ايران لحقوق الإنسان ومساعدتها لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا من أجل الضغط على الاتحاد العالمي لكرة القدم (الفيفا) ليتخذ اجراء ضد حضور المنتخب الايراني في مونديال قطر و استبعاده عنه.

والجدير ذكره ان المنتخب الايراني الذي سجل أسرع صعود إلى المونديال في تاريخ القارة الآسيوية مع مدربه دراغان سكوتشيتش آنذاك، يستعد الآن مع مدربه الحالي كارلوس كيروش لمواجهة إنجلترا وويلز والولايات المتحدة ضمن المجموعة الثانية من النسخة الثانية والعشرين من هذه المنافسات والتي ستبدأ في غضون 21 يومًا.

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