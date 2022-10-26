رئيسي: توسيع العلاقات بين الدول المستقلة هو أحد الطرق لتحييد العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي خلال لقائه بوزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي ظهر اليوم (الأربعاء) على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل اليها مع رئيس هذا البلد على هامش قمة شنغهاي في سمرقند .

وفي إشارة إلى قدرات التعاون بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وبيلاروسيا، بما في ذلك في مجال الطاقة والمعدات والآليات الثقيلة، قال الرئيس الايراني: إن عقد اجتماعات اقتصادية مشتركة سيكون أحد بوادر ارادة البلدين على التنمية.

واعتبر أن إحدى طرق تحييد العقوبات هي توسيع علاقات الدول المستقلة مع بعضها البعض وقال: العقوبات لم ولن توقفنا بأي شكل من الأشكال. اليوم، إيران أقوى من أي وقت مضى، وتزايد العداء الأمريكي للجمهورية الإسلامية يرجع أيضًا إلى زيادة قوة إيران.

ومن جانب اخر أعلن "فلاديمير ماكي"، وزير خارجية بيلاروسيا، في هذا الاجتماع عن رغبة الحكومة البيلاروسية في تنفيذ اتفاقياتها مع الجمهورية الإسلامية الايرانية، وقال: إن خارطة الطريق لتطوير التفاعلات بين البلدين تم تجميعها ووضعها في صيغتها النهائية في اللجنة المشتركة للتعاون بين إيران وبيلاروسيا، وسيؤدي تنفيذها إلى نمو مستقر للتعاون بين البلدين.

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