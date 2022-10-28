رئيسي: إيران تعلن استعدادها لتطوير العلاقات مع العراق

وكالة مهر للأنباء وأفادت،انه هنأ الرئيس الايراني حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، رئيس الوزراء العراقي الجديد وأكد على استعداد إيران لتطوير العلاقات مع العراق.

وأضاف الرئيس الايراني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لقد دعمت العملية السياسية في العراق على أساس تصويت الشعب ولن تدخر أي جهد لتوسيع العلاقات الأخوية مع العراق.

وتابع القول من المؤمل أن تتعزز العلاقات الأخوية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية العراق وتتطور من جميع النواحي خلال فترة رئاسة وزراءكم بما تتجاوز العلاقات الرسمية القائمة على عمق الحضارة والثقافة والشعب كما في الماضي.

وتؤكد الجمهورية الإسلامية الايرانية عزمها على توطيد وتعميق وتطوير التعاون بين البلدين وهي على استعداد تام لتطوير هذه العلاقات. ويمكن لوجود العراق المستقل والقوي أن يكون فعالاً في تحقيق أمن المنطقة من خلال لعب دوره الإيجابي والبناء.

وفي النهاية تمنى التوفيق للحكومة الجديدة في اتجاه نمو وازدهار العراق .

/انتهى/