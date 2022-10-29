امير عبداللهيان يهنئ فؤاد حسين بإعادة انتخابه وزيرا للخارجية العراقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان نظيره العراقي فؤاد حسين على التصويت لمجلس النواب العراقي وإعادة انتخابه وزيرا للخارجية العراقية.

وفي هذه المحادثة، وفي الوقت الذي يتم فيه التأكيد على استمرار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، تشاور الطرفان حول العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي المشترك.

وأعرب أمير عبد اللهيان في هذه المحادثة، أثناء تهنئته للحكومة العراقية الجديدة، عن أمله في أن نشهد في المرحلة الجديدة مزيدا من التوسع في التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

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