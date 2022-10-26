أمير عبد اللهيان يحذر الاوروبيين: لا تواصلوا المسار الفاشل ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان اليوم (الأربعاء) في لقاء مع وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي في مؤتمر صحفي مشترك: "من الواضح تمامًا لنا أن قادة عدة دول محدودة في الاتحاد الأوروبي لديهم وجهات نظر متطرفة ومتسرعة عن التطورات الإقليمية والدولية، وجزء كبير من هذا الاتحاد يعمل في اتجاه العقلانية.

وأضاف: نرفض بشدة الاتهامات الباطلة لبعض الدول بشأن استخدام روسيا لمسيرات إيرانية في الحرب مع أوكرانيا، وندعو السلطات الأوكرانية لتقديم أي وثائق بخصوص هذا الادعاء في اجتماع ثنائي على مستوى الخبراء الفنيين الإيرانيين والأوكرانيين. مضيفا ان موقفنا من أوكرانيا ليس تسليح الأطراف المتحاربة ونحن ضد الحرب في أوكرانيا.

وأكد رئيس السلك الدبلوماسي: في حين أن بعض المسؤولين الأمريكيين في عجلة من أمرهم لإرسال رسائل دبلوماسية سرية للتوصل إلى اتفاق ويعبرون مرارًا عن اهتمامهم على طاولة المفاوضات غير المباشرة أو تبادل الرسائل غير المباشرة، فإنهم يدعمون في نفس الوقت الإرهاب والفوضى في إيران. هدفهم هو إجبارنا على التراجع في المفاوضات.

وقال أمير عبد اللهيان: دون شك لن نتنازل عن الخطوط الحمراء في تأمين المصالح الوطنية للشعب الايراني. رسائل أمريكا تصلنا للتوصل إلى اتفاق، وحتى تلقينا رسالة من أمريكا بهذا الصدد في الأيام الأخيرة.

وأشار إلى: إن مسار الدبلوماسية يسير على ما يرام. لكن بعض المسؤولين الأمريكيين يدلون بتصريحات منافقة في وسائل الإعلام بشكل يتعارض مع رسائلهم الدبلوماسية.

وقال رئيس السلك الدبلوماسي: إنني أحذر الاتحاد الأوروبي من مواصلة المسار غير المثمر والمتكرر والفاشل في السنوات الماضية ضد بلدنا.

ورحب أمير عبد اللهيان مرة أخرى بنظيره البيلاروسي وأضاف: "الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو سيأتي إلى إيران في المستقبل القريب، وخلال هذه الزيارة، سيتم توقيع وثيقة التعاون الشامل طويل الأمد بين إيران وبيلاروسيا في طهران مع وثائق أخرى".

/انتهى/