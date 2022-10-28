أمير عبداللهيان: ايران تعلن استعدادها لمساعدة روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى وقف إطلاق النار

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاوكراني دميترو كوليبا آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية والقضايا الثنائية.

وفيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة باستخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في الحرب بأوكرانيا، بينما يرفض بشدة هذا الادعاء، أكد أمير عبد اللهيان: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية قد عانت ثماني سنوات من الحرب المفروضة، وبالتالي فهي ضد الحرب في أوكرانيا، اليمن،....

وصرح وزير خارجية بلادنا: لدينا علاقات جيدة مع روسيا ولدينا تعاون دفاعي في الماضي، لكن سياستنا تجاه الحرب في أوكرانيا هي احترام وحدة أراضي الدول، وليس إرسال أسلحة إلى الأطراف المتصارعة، ووقف الحرب وإنهاء نزوح الناس.

وقال أمير عبد اللهيان: إن السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية واضحة تمامًا وقائمة على معيار واحد ومعارضة الحرب.

وأكد وزير خارجية بلادنا: نحن مستعدون لعقد اجتماعات فنية بحضور خبراء عسكريين بين البلدين دون الحاجة إلى أي وسيط.

ووصف أمير عبد اللهيان تصريحات بعض المسؤولين الغربيين بأنها لا أساس لها من الصحة، في إشارة إلى مساعي طهران المتكررة للمساعدة في وقف إطلاق النار، وقال: نحن مستعدون للمساعدة في وقف إطلاق النار.

وأضاف: أعتقد أن أوكرانيا يجب أن تحذر من أن تتأثر ببعض السياسيين الأوروبيين المتطرفين.

ومن جانب اخر قال وزير خارجية أوكرانيا في معرض تقديره لموقف الجمهورية الإسلامية الايرانية بشأن عدم إرسال أسلحة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا: إن الحوار بين الوفد الفني العسكري للبلدين هو مهم.

وفي إشارة إلى استقلال أوكرانيا في العلاقات الخارجية، قال وزير خارجية أوكرانيا: نحن لا نتصرف تحت تأثير الآخرين.

وفي معرض شرحه لتأثيرات الحرب على بلاده، قال: "وفقًا للاتفاقيات الدولية، فإننا نولي الاهتمام الواجب لأمن السفارة وتشغيلها".

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