الولایات المتحدة تمتنع عن رفع العقوبات المتعلقة بالغذاء والدواء ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت السفيرة ونائبة المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك زهرا إرشادي، "أمريكا لا تکتفي بالامتناع عن تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية المؤقت بعدم فرض عقوبات على إيران في مجال الغذاء والدواء فقط، بل انتهكت عمداً التزامها بقرار محکمة العدل الدولیة بفرض حزمة جدیدة من العقوبات أثناء تفشي فيروس كورونا.

وقامت الجمهورية الإسلامية الإيرانیة برفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة إلى محكمة العدل الدولية بناءً على معاهدة المودة لعام 1955.

واستجابتا لطلب الجمهورية الإسلامية الإيرانیة أصدرت المحكمة أمرًا مؤقتًا بالإجماع، طلبت خلاله من الولايات المتحدة إزالة أي عقبات أمام استيراد السلع الغذائية والزراعية والأدوية والأجهزة الطبية، وكذلك قطع الغيار والمعدات و الخدمات المرتبطة بسلامة الطيران المدني. كما أمرت الولايات المتحدة بضمان إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لإزالة هذه الحواجز و رفع القیود عن المدفوعات والتحويلات المصرفية الذی یتعلق بالسلع والخدمات المذكورة أعلاه. لكن رفضت الولايات المتحدة الامتثال لأمر المحكمة حتى الآن، و علاوة على ذلك قامت بفرض حزمة جدیدة من العقوبات أثناء تفشي فیروس كورونا.

وأبلغت الجمهورية الإسلامية الايرانية المحكمة الدولیة عدة مرات بعدم امتثال الولايات المتحدة لهذا الأمر. الجدیر بالذکر أن المحكمة الدولة رفضت الاعتراضات الأولية التي قدمتها الولايات المتحدة و أحرزت صلاحیتها للتعامل مع هذا الملف، قدمت الولایات المتحدة دفاعها إلى المحكمة وأن إيران أيضًا تجهز ردها، وسوف یقوم بتقديمه إلى المحكمة بحلول 21 ديسمبر 2022".

/انتهى/