السفارة اليابانية في طهران تدين الهجوم الارهابي في شيراز

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أدانت السفارة اليابانية اليوم السبت عبر حسابه علي توئير الهجوم الارهابي الذي استهدف مرقد شاهجراغ في مدينة شيراز يوم الأربعاء الماضي.

وجاء في تغريدة السفارة اليابانية: لقد تأثرنا بشدة وحزننا بسبب الخسائر في الأرواح التي خلفها الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ في شيراز يوم الاربعاء ونحن ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي.

وأضافت في تغريدة اخرى: إن الهجمات على المدنيين الأبرياء -لأي سبب كان- غير مقبول. اننا نعرب عن تعازينا القلبية للضحايا وعائلاتهم ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

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