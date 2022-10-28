مسيرات حاشدة للشعب الايراني في جميع انحاء البلاد لإعلان الاشمئزاز من الأعداء

وكالة مهر للأنباء وأفادت، أن أهالي طهران وجميع أنحاء البلاد أدانوا اليوم جريمة مرقد أحمد بن موسى (عليه السلام) من خلال تنظيم مسيرات حاشدة.

ونُظمت هذه المسيرات ظهر اليوم بعد صلاة الجمعة في طهران وفي نفس الوقت في جميع أنحاء البلاد.

وبالتزامن مع مسيرة التنديد بالجريمة المروعة في مرقد أحمد بن موسى (ع) ، أقيمت أيضًا مراسم تشييع الشهيدان أمير كمندي والشهيد سيد فريد معصومي بعد صلاة الجمعة في طهران.

ويشار إلى أن مسلحا اقتحم مساء الأربعاء مرقد شاهجراغ وأطلق النار على الزوار الايرانيين مما أدى إلى استشهاد 15 شخصا وجرح بعضهم في هذه العملية الإرهابية. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي في بيان مسؤوليته عن هذا العمل.

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