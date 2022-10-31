اعتقال العنصر الثاني المرتبط بالعملية الإرهابية في شيراز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الأمن في تصريح خلال الملتقى الوطني للدفاع المدني صباح اليوم الاثنين، إن القوى الامنية اعتقلت مساء أمس الاحد العنصر الثاني لجريمة مرقد شاهجراغ والتي راح ضحيتها العشرات ما بين شهيد وجريح بينهم نساء وأطفال.

واضاف ان الإجراءات التي اتخذتها وزارة الامن من الناحية الهندسية والدفاعية والاستفادة من تقارير المواطنين عن الحادث ادتا إلى اعتقال العنصر الثاني في جريمة الهجوم الإرهابي على مرقد السيد أحمد بن موسى (ع) معتبرا ان العدو سيصاب بخيبة الأمل في حال تواجد ابناء الشعب في الساحة وتحليهم باليقظة.

واكد وزير الامن أن الأمن فوق كل شيء، وأساس جميع شؤون البلاد، مضيفا: كل ما يهدد الأمن، هو من الأولويات التي يجب أخذها في الاعتبار، يمكن أن تكون التهديدات معرفية أو بيولوجية أو اجتماعية أو بنية تحتية. لذلك، حيثما أثيرت قضية الأمن، ينبغي بذل كل الجهود لتعزيزها والمحافظة عليها.

واعتبر الدفاع المدني من أهم عوامل الحماية ضد التهديدات واسعة النطاق والمستمرة للأعداء.

وتابع قائلا: إذا كان الدفاع المدني ذكيًا وفعالًا ، فيمكنه أن يلعب دورًا رئيسيًا و مهما في إحلال الامن في البلاد، لهذا السب ، فإن الدفاع من أهم ركائز البلاد.

وذكر حجة الإسلام خطيب أننا نواجه تهديدات جديدة و حديثة ومتغيرة، فبناء على هذا يجب على الدفاع المدني تصدي التهديدات بذكاء .

واعلنت وزارة الامن ايضا في بيان لها، أنه تم تحديد واعتقال 6 أشخاص من عملاء الفريق الإجرامي الإرهابي لمرقد شاهجراغ (ع).

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