الحادثة المأساوية في شيراز جزء من أهداف العدو في خلق حالة من انعدام الأمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن تصريحات "اية الله رئيسي" اليوم الاحد باجتماع مجلس الوزراء؛ حيث اعرب عن مواساته باستشهاد عدد من المواطنين خالال الاعتداء الذي طال زوار مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم عليهما السلام "شاهجراغ" في شيراز.

واثنى رئيس الجمهورية على الحشود المليونية التي شاركت في مراسم تشيع الشهداء الابرار لهذا الهجوم الاثم في مختلف المدن الايراني، ووجه رئيسي المسؤولين في البلاد، بتسخير كافة الطاقات لتعزيز الامن والاستقرار وتوفير الخدمات للمواطنين وازالة العقبات من مساره التجارة والتعليم والحياة الاقتصادية في البلاد.

واعتبر رئيس الجمهورية، ان رسالة الجماهير التي جابت شوارع شيراز وسائر المدن لتشييع شهداء الواقعة، هي التنديد بالهجوم الارهابي على مقد السيد شاه جراغ، وايضا التصدي للارهابيين والدفاع عن امن البلاد.

وفي سياق أخر، تطرق رئيسي الى اقتراب موعد انطلاق منافسات كاس العالم 2022 لكرة القدم باستضافة قطر، مكلفا وزارة الخارجية الايرانية بالتعامل مع نظيرتها القطرية من اجل تفادي كافة المشاكل المحتملة في هذا الخصوص.

/انتهى/