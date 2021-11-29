"حماس" تثمن موقف الوفد الإيراني لاجتماع الجمعية العامة في الاتحاد البرلماني الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان في تصريح إننا "نثمن عاليًا الموقف الشجاع للوفد البرلماني الإيراني لمقاطعته اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، ومغادرة الجلسة تزامنًا مع كلمة رئيس وفد الكنيست الصهيوني الإرهابي آفي دختر أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في مدريد".

وتابع: "يؤكد هذا الموقف السياسة الثابتة المقدرة للجمهورية الإسلامية في إيران ومؤسساتها التي تقف على الدوام مع قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا ومقاومته، وترفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني".

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