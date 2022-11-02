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٠٢‏/١١‏/٢٠٢٢, ٣:٢٦ م

اليوم الاربعاء؛

أمير عبداللهيان يستقبل نظيره السوري في مبنى وزارة الخارجية

أمير عبداللهيان يستقبل نظيره السوري في مبنى وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية الايراني، نظيره السوري ظهر اليوم الاربعاء في مبنى وزارة الخارجية في طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان ظهر اليوم (الأربعاء) أثناء حضوره وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية في طهران.

/انتهى/

رمز الخبر 1927632

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